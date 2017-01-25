Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'cü kaymakam yurtdışına kaçarken yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bir kaymakamın uçağa binerek yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin mülkiye yapılanması 99, 100 ve 101. dönem kaymakamlar ile 102. dönem kaymakam adaylarına yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

3 KAYMAKAM TUTUKLANMIŞTI

99. dönem kaymakamlardan 16 gözaltı kararı alınırken 3 kaymakam soruşturma kapsamında tutuklandı. 35 kaymakam hakkında işlem yapılırken, bu kapsamda hakkında yakalama kararı çıkarılan bir kaymakamın uçağa binerken gözaltına alındığı öğrenildi.

İNKAR ETTİ

İtirafçı olan kaymakamın avukatının müvekkilinin savunmasında yurt dışındaki hamile olan eşinin yanına doğum yapacağı için gittiğini, kaçamadığını söylediği kaydedildi. Öte yandan itirafçı olanların verdiği ifadeler FETÖ Lideri Fethullah Gülen hakkında çarpıcı bilgileri de ortaya çıkartılıyor.

İTİRAFÇI OLDULAR

Yürütülen soruşturmada itirafçıların ulaklar ve televizyon yayınları üzerinden FETÖ Lideri Gülen’den nasıl talimat aldıklarını anlattı. Ayrıca örgütün MEB yapılanmasına yönelik soruşturmada Türkiye Aktif Eğitim Sendikası imamı K. G. ve Kırşehir il ablası Z.A. tutuklanırken, Tokat il ablası İ.B. ile Samsun il ablasının itirafçı olduğu öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Mevkidaşıma FETÖ'yle ilgili bilgiler verdim

Erdoğan: Mevkidaşıma FETÖ'yle ilgili bilgiler verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

Yerli drone avcısı yenilendi

Yerli drone avcısı yenilendi

Somali'de otele bombalı saldırı

Somali'de otele bombalı saldırı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA