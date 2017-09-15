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FETÖ'cü Kemal Batmaz’ın FETÖ adına toplanan himmetlerden gizlice kendisine pay ayırdığı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz’ın, FETÖ adına toplanan himmetlerden gizlice kendisine pay ayırdığı ortaya çıktı.

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15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz’ın, FETÖ adına toplanan himmetlerden gizlice kendisine pay ayırdığı ortaya çıktı. Akıncı Üssü’nde darbe gecesi talimatlar veren Batmaz’ın, çaldığı bu paralarla İstanbul Anadolu Hisarı, Beykoz ve Ümraniye’de toplam değerleri 15 milyon TL olan üç adet villa aldığı belirlendi. Batmaz’ın darbe başarılı olsaydı, Aralık 2015’te aldığı bu villalarla gayrimenkul zengini olmayı hedeflediği belirlendi.
 
BAŞKASINA ALDIRMIŞ
 
FETÖ’nün örgüt adına topladığı himmetlere vurgun yapan Batmaz’ın dikkat çekmemek için villaları başkasının adına satın aldırdığı tespit edildi. FETÖ’cüler üst kadroları 15 Temmuz öncesi gerek şahsi gerekse örgütün paralarını yurtdışına kaçırırken, Batmaz’ın 2015’in Aralık ayı içerisinde gayrimenkul satın alarak paralarını ülke içinde tutması ise dikkat çekti.
 
ÖRGÜTTEN FARKLI DAVRANDI
 
Örgütün dikkatini çekmeyen 15 milyonluk vurgun, “FETÖ adına ne kadar himmet toplanıyor ki bu miktar gözden kaçıyor” sorusunu akıllara getirdi.
 
FETÖ’nün, toplanan himmetleri değerlendirmek için dövize çevirdiği biliniyor. Ancak örgüt, 17-25 Aralık sonrası ise örgütün gayrimenkullerini nakde çevirerek yurtdışına kaçırdı. Batmaz’ın örgüt politikasından farklı olan İstanbul’dan üç gayrimenkul alması güvenlik birimlerince “vurgun” olarak değerlendiriliyor. (Yeni Şafak)

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