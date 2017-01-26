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FETÖ'cü komiser suikastçıyı böyle motive etmiş: Hızlı silah çekiyorsun yaparsın

Rus Büyükelçi Karlov'un suikastçısı Mevlüt Altıntaş'ın hızlı silah çekmeye uygun bir kılıf aradığı ortaya çıktı. Altıntaş’a tabanca kılıfı getiren komiser A.K.nin, “Önemli olan senin hızlı silah çekme yeteneğin” diyerek motive ettiği belirlendi.

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Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturması derinleştikçe çok kritik detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında ölü ele geçirilen FETÖ'nün suikastçısı polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın saldırı öncesindeki telefon görüşme trafiği mercek altına alındı. Altıntaş’ın görüştüğü son beş kişi içinde yer alan ve “ByLock” çu olduğu gerekçesiyle ihraç edilen komiser A.K İstanbul’da gözaltına alınmıştı. A.K ile Mert Altıntaş’ın telefon görüşmelerinde ilginç detay dikkat çekti. 
 
Komiser motive etmiş 
 
Sorguda ve alınan ifadelere göre Altıntaş’ın suikastta kullandığı silahın kılıfının hızlı silah çekmesine engel oluşturduğunu söyleyerek sıkça internetten silah kılıflarını araştırdığını öğrenildi. Soruşturmada silah kılıfı meselesinde FETÖ'cü komiser A.K ile Altıntaş arasındaki diyalokta, A.K.’nin de Altıntaş’a “Önemli olan silah kılıfı değil, senin kabiliyetin” diyerek Atıntaş’ı motive edip destek çıktığı ileri sürüldü. A.K.’nin ise suikastı bilmediğini ve suçlamaları reddettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında A.K’nin suikastla bağlantısı olup olmadığı için çevresinin incelemeye aldı.
 
Organizatör Uslu'nun sıkı takipçisi
 
Karlov'un suikasta uğradığı serginin gözaltına alınan organizatörü  Timur Özkan'ın ise twitter hesabından Emre Uslu başta olmak üzere birçok FETÖ'cü ile irtibat kurduğu ortaya çıktı. Timur Özkan twitter hesabından sürekli Uslu'nun mesajlarını paylaşmış. Uslu, saldırganın imam hatipli olduğunu ve eğer polis ise AK Parti döneminde göreve alındığını iddia ederek hedef saptırmıştı. (Akşam)

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