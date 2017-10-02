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FETÖ'cü subay eşiyle birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçtı

Terör örgütü FETÖ soruşturmasından kaçan FETÖ'cü subay eşiyle birlikte bir tekneyle geldiği Kıbrıs Rum yönetiminden siyasi sığınma hakkı istedi.

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Rum Sigma televizyonunun haberine göre, kendisine ait özel bir tekneyle Türkiye kıyılarından yola çıkan FETÖ'cü subay ve eşi, dün gece Larnaka yat limanına geldi. Rum yetkililere başvuran FETÖ'cü subay, siyasi sığınma hakkı istedi.
 
RUM HÜKÜMETİ KORUMAYA ALDI
 
Hürriyet''in haberine göre: Rum emniyeti, kimliği henüz belirsiz FETÖ'cü asker ve eşini hemen korumaya aldı. Rum hükümet sözcüsü Nikos Hristodulidis, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, güvenlikle ilgili konulara cevap veremeyeceğini söyledi.

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