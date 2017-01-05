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FETÖ'cü komutan sala okuyan imamı ölümle tehdit etti

Ankara Polatlı'da 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. FETÖ'cü yarbayın sala okuyan imamı ölümle tehdit ettiği görüntülere 24 ekibi ulaştı.

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Ankara'da Polatlı'da imamlar, darbecilere ölümüne direndi. Karanlık gecenin yeni görüntülerine 24 ulaştı. Sala okuyan imam Ali Ayhan'ı ölümle tehdit eden darbeci hainler arasında şu diyalog an be an kameraya yansıdı

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