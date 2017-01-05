FETÖ'cü komutan sala okuyan imamı ölümle tehdit etti
Ankara Polatlı'da 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. FETÖ'cü yarbayın sala okuyan imamı ölümle tehdit ettiği görüntülere 24 ekibi ulaştı.
Ankara'da Polatlı'da imamlar, darbecilere ölümüne direndi. Karanlık gecenin yeni görüntülerine 24 ulaştı. Sala okuyan imam Ali Ayhan'ı ölümle tehdit eden darbeci hainler arasında şu diyalog an be an kameraya yansıdı
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