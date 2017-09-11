FETÖ'cü Mustafa Mete Kaygusuz bombalama emirlerini verdiği konuşmaları reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, suç tarihinde yüzbaşı rütbesiyle görevli sanık Mustafa Mete Kaygusuz, bombalama talimatlarını ilettiği, telsiz ve telefon kayıtlarına yansıyan konuşmalarını reddederek, "Ses benim olabilir ama o konuşmaları yapmadım." iddiasında bulundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, suç tarihinde 141. Filo'da pilot kurmay yüzbaşı olan Kaygusuz'un savunması alındı.

Darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı, vurulacak noktalara ilişkin talimatları desk bölgesinden havadaki pilotlara ilettiği, pilotlara, "Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin, Genelkurmay üzerinden alçak uçuş yapın, kaçak saray koordinat için beklemekteyiz. Genelkurmay ve Kızılay Meydanı'ndan mach üstü geçiş serbest" talimatları verdiği belirlenen Kaygusuz, savunmasına mesleki geçmişinden bahsederek başladı, ardından katıldığı operasyonlar ve tatbikatlara değindi.

Dosyadaki ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını öne süren Kaygusuz, "Sesler benim sesime benzeyebilir veya benzetilebilir ama ben 15 ve 16 Temmuz'da, iddianamede dökümü yapılan konuşmaları yapmadım. Bunlar bana ait değil." iddiasında bulundu.

Başkan Giray'ın sorusu üzerine Kagusuz, darbe girişimi günü mesainin erken bitirileceği konusunda bilgisi olmadığını iddia etti.

"Hakan Karakuş personelle toplantı yaptı"

"Filodan ayrılmayın. Terörle mücadele harekatı olacak." diyenin kim olduğu sorusu üzerine Kaygusuz, sanıklardan Hakan Karakuş'un, 17.30 sıralarında personelle toplantı yaparak bunu söylediğini kaydetti.

Kaygusuz, "Sana uçacağın söylendi mi?" sorusuna ise "Oraya gelenlerin çoğuna uçacağı söylendi zaten." karşılığını verdi.

Kaygusuz, soru üzerine desk bölgesinde sürekli bulunmadığını, uçaklardaki pilotlarla herhangi bir görüşme yapmadığını iddia etti.

Kuleyle temas kurup kurmadığını hatırlamadığını ileri süren Kaygusuz, hangi pilotun nereye uçacağı, havadaki pilotlara koordinatları kimin verdiği konularında bilgisinin bulunmadığını savundu.

Başkan Giray'ın, pilotlar havalandıktan sonra birilerinden talimat alması gerektiğini, talimatların da deskten kendisi tarafından verildiğinin iddia edildiğini hatırlatması üzerine Kaygusuz, deskteki telsizin havadaki pilotlarla bağlantı kurmak için yeterli olmadığını öne sürdü.

"Kaygusuz isimli başkası var mı?"

Başkan Giray'ın, "Özellikle senin isminin geçtiği konuşmalar var. Sizin birlikte Kaygusuz isimli başkası var mı?" sorusuna "Yok." karşılığını veren Kaygusuz, "Niye görüşmelerde Kaygusuz ismi geçmiş?" sorusuna da "Bilemiyorum başkanım. Herhangi bir fikrim yok." dedi.

Kaygusuz, "Ses bana ait olabilir ama dökümü yapılan konuşmaları ben yapmadım. 2008'den beri aynı yerde görev yapıyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Giray'ın, "O konuşmalardaki hedefler de vurulmuş, Meclis'e, Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Külliye'ye uçaklar tarafından bomba atılmış." sözleri üzerine Kaygusuz, "Ses bana benziyor ama ben değilim. Düzenleme yapmış olabilirler." iddiasında bulundu.

Konuşmalarda kendini tanıtmış

Konuşmalarda kendini tanıttığının hatırlatılmasına karşılık Kaygusuz, 2008 yılından bu yana üste bulunduğunu, defalarca telefonla konuştuğunu ifade ederek, "Ses benim olabilir ama o konuşmaları yapmadım." savunmasını yaptı.

Başkan Giray'ın, "Uçak kalkmış mı kalkmış, hiç uçan oldu mu? Artık oraya geldik. Akıncı'dan uçak kalktı, bu isimler konuşuyor, sonra iniyorlar, tekrar kalkıyorlar. Adam iniyor, geliyor, her şeyi görüyor, tekrar kalkıyor, garip değil mi bu durum?" sorusu üzerine Kaygusuz, "O konuda bir şey söyleyemeyeceğim." dedi.

Kaygusuz, "Bütün bu konuşmaları daha önceden senin adına düzenleyip pilotlara nasıl aktarmışlar?" sorusuna ise "Pilotlara aktaranın kim olduğunu bilmiyorum ama konuşmanın bana ait olmadığını söylüyorum." karşılığını verdi.

Giray'ın, "Sen yıllarca pilotluk yapmış birisin, dışarıdan polis memuru ya da savcı, bu ayrıntıları bilecek pozisyonda mı ki birileri bir şey üretip kafasından yazsın?" sorusu üzerine Kaygusuz, "Beni seven de çok, sevmeyen de çok. Nasıl hazırlandığını bilmiyorum." beyanında bulundu.

Duruşmaya öğleden sonra Kaygusuz'un çapraz sorgusuyla devam edilecek.