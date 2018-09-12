FETÖ'cü Öksüz’ü yakalamakla görevli Özoğluöz’ü deşifre eden Topsakal: FETÖ’ye şüphesiz itaat ediyordu

15 Temmuz Darbe Girişimi’nde FETÖ’nün sivil ayağını temsil eden Adil Öksüz’ü yakalamakla görevli Sakarya KOM Şube Müdürü Ercan Özoğluöz’ü 2014 yılında deşifre eden eski Ankara Cinayet Büro Amiri Tamer Topsakal, açıklamalarda bulundu. Ankara Polis Koleji yıllarında örgüt içinde yaşadıklarını anlatan Topsakal, Özoğluöz için “Ankara Polis Koleji’nde benim devremdi. Onun için tam bir görev adamıydı diyebilirim. Fetullah’a kesintisiz ve şüphesiz itaat eden bir profili vardı” dedi.

'Rütbeleri biz takıyoruz'

Mezun olduktan sonra önce elebaşı Gülen’in Altunizade FEM Dershanesi’ndeki yerine daha sonra da Emniyet İmamı Kemalettin Özdemir tarafından organize edilen sözde törenle Gülen’in hediye ettiği rütbeleri taktıklarını söyleyen Topsakal, “Rütbeler dönemin Emniyet İmamı Kemal Özdemir tarafından takıldı. Bu şu anlama geliyordu. Bu rütbeleri devlet değil biz takıyoruz” dedi.

Topsakal’ın çarpıcı açıklamaları şöyle:

İnfaz listesindeyim

2004’te Almanya’da işlenen bir cinayetin soruşturması sırasında bilgi ve belgeleri maktulün yakınlarına vermek suçlamasıyla yani ‘Görevi Kötüye Kullanmak’ suçlamasıyla meslekten ihraç edildim. Şimdi davamı kazandım. Göreve iademle ilgili karar çıktı. Son söz Danıştay’da. Göreve dönmeyi bekliyorum. Bu arada 15 Temmuz’un başarılı olması halinde infaz edilecekler listesinde olduğumu da öğrendim.

Dosyayı sümenaltı etmediğim için koptum

Ankara Merkez cinayet büro amirliği görevini yürüttüğüm süreçte Avrupa Konseyi’nin şiddet suçlarının soruşturulması konu başlığı altında kurduğu komisyonda, Türkiye’yi temsil etmek üzere görevlendirildim. Toplantılardan birisinde Interpol görevlisi yaptığı operasyonun sunumunda İngiltere merkezli bir internet sitesinin ana temasının çocuk pornografisi olduğunu anlattı. 29 farklı ülkeden siteye üyelik tespit edildi. Sapığın, elebaşı Gülen’e bağlı özel bir ilköğretim okulunda rehber öğretmen ve psikolojik danışman olarak çalışan Özgen İ. olduğunu ve Bursa’da yaşadığını tespit ettik. Avukatlar Gülen’in adına leke gelmesin diye sapığın aklanmasını istiyorlardı. Ancak ben bunu yapamayacağımı kesinlikle bu kişinin cezalandırılması gerektiğini dosyanın ise hiçbir şekilde sümen altı etmeyeceğimi söyledim. Böylece onlardan koptum.

(Akşam)