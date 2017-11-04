FETÖ'cü pilotların kara kutusu yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, FETÖ’nün en kritik isimlerinden birini yakaladı. FETÖ’cü sözleşmeli subayların Hava Kuvvetleri içindeki mahrem imamı olan Naci kod adlı Gürdal Türkekurban’ın örgütte stratejik görevlerde yer aldığı belirlendi.

ÜS İMAMIYKEN TERFİ ALMIŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre sözleşmeli subayların Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Türkekurban’ın, örgüt içinde terfi alıp bu göreve getirilmeden önce FETÖ’nün Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan sorumlu imamı olduğu öğrenildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki tüm pilotların İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yetiştirilmesi Türkekurban’ın örgütteki önemini de gözler önüne seriyor. Türkekurban’ın İzmir’deki FETÖ’cü öğrencilerle bizzat ilgilendiği ve evlerini ziyaret ettiği de ifade edildi.

ÖZTÜRK DÖNEMİNDE İMAM

Türkekurban’ın darbeci Orgeneral Akın Öztürk’ün Çiğli Üs Komutanlığı döneminde üs imamlığı yaptığı da saptandı. 2006-2008 yıllarında üssün mahrem imamlık görevini yaptığı değerlendirilen Türkekurban’ın, FETÖ ile mücadele kapsamında önem verilen örgüt içindeki kripto pilotların isimlerini bildiği de belirtildi.

HAİNLER ONUN ÖĞRENCİSİ

15 Temmuz gecesi Ankara’da F-16 ile uçuş yaparak bombalayan pilotların Türkekurban’ın üs imamlığı dönemindeki öğrenciler olduğu da tespit edildi. Türkekurban’ın öğrencisi olan FETÖ’cü F-16 pilotları Hüseyin Türk TBMM’yi, Ertan Koral Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nı bombalarken, İlker Hazinedar ise Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın uçağını engellemek için kalkış yapmıştı.

Öksüz’ü beslemiş

Üs imamı Türkekurban'ın, örgütün Fetullah Gülen’den sonra gelen en önemli isim olan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı firari Adil Öksüz’ü, bilgilendiren önemli bir kişi olduğu ve buradaki FETÖ’cü pilot ve öğrencilerle ilgilendiği öğrenildi.