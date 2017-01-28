Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik, aralarında eski emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de bulunduğu 18'i tutuklu 25 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu polis memuru Serhat B'nin kalkışmanın yaşandığı saatlerde okunan selalara "provokasyon" dediği, tekbir getiren vatandaşlara da "davar" şeklinde hakaret ettiği belirtildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Çocuk Şube Müdürlüğündeki güvenlik kamerasından darbe girişiminin yaşandığı anlarda polislerin yaklaşık bir saatlik konuşmalarının dakika dakika deşifrelerine yer verildi.

Darbe girişimi gecesi saat 00.48'de odaya giren G. isimli şahısla masanın karşısında oturduğu belirtilen ve dosya kapsamında tutuksuz bulunan H.A.G'nin konuşmalarının bulunduğu iddianamede, G'nin "Abi şu an gözüken İstanbul, Ankara," demesi üzerine, H.A.G'nin, "Tayyip'i alsaydı olay bitmişti." şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.

H.A.G'nin, saat 00.49'da odaya giren mor tişörtlü kişiye "Jandarma geldi, akıbetimiz ne olur?" diye sorduğu, mor tişörtlü şahsın da "Silahımızı vermeyeceğiz." cevabını yönelttiği kaydedilen iddianamede, polis memurları arasında geçen konuşmalar yer aldı:

"H.A.G: Çatışacağız mı o zaman?

Mor tişörtlü kişi: Çatışacağım.

H.A.G: Çatışacağım olur mu ya

Mor tişörtlü kişi: Askeri düşünsene 'ver silahını' dedi.

H.A.G: Veririm silahımı.

Mor tişörtlü kişi: Ben vermem, çatışırım.

H.A.G: Ben silahımı da veririm, kimliğimi de veririm, çatışmam

Tutuklu sanık polis memuru Serhat B: Ne güzel dünya ya ne güzel dünya, ne güzel senaryo. Ne darbesi ya, akıllı olun akıllı, darbe marbe değil. Ne darbesi gözünüzü seveyim. TSK'nın içindeki paralelleri nasıl temizleyecekler sözde."

H.A.G: Beyefendinin yaş şeyi vardı.

Serhat B: Yani bu şekilde temizleyecek. Yani ne darbesi, darbe marbe değil. Darbe olacak bunlar korna çalacak ha. Asker gidecek boğaz köprüsüne sarayı dağıtıyor ya. Bırak bu işleri yani. Allah bak devlete, millete, ümmete zeval vermesin.... (küfür ifadeleri)

H.A.G: Ben şey yapmam. Askerle niye çatışayım ya. Silahla mühimmatla gelecek.

Serhat B: Ya mühimmatla gelmesin sopayla gelsin ya kardeşimiz değil mi? Kiminle çatışacağım ya. Bugün darbe biter, normale döner. Kardeş katili olmaya gerek yok, akıllı olalım."

İddianamede, ayrıca Serhat B'nin dışarıdan gelen tekbir sesleri üzerine "Bak hele. Davar, yemin ediyorum davar. Cahil, cahil Dulkadiroğlu'nun, Sakarya'nın köpekleri ...(sinkaflı ifadeler kullanarak) şimdi bunların içinde paralelciler vardır biliyor musun?" demesi üzerine, H.A.G'nin "İnşallah zehirlenir ölürler." dediği aktarıldı.

Selalarla dalga geçmişler

İddianamede, darbe girişiminin yaşandığı gece saat 01.45'te camilerden sela verilmesine ilişkin eski polis Serhat B'nin, "Provokasyon işi olduğu buradan belli, bak buradan belli ha. Ne selası, ne ezanı arkadaş. Dünya siyaseti için düştüğün duruma bak." sözlerine yer verildi.