FETÖ'cü polisler ücretsiz izne ayrılıp Pensilvanya'da nöbet tutmuş

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam yapılanması"nda yer aldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski emniyet amiri E.Ü, geçmişte Türkiye'de görev yapan cemaat mensubu bazı polislerin ücretsiz izne ayrılıp ABD'ye giderek örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde nöbet tuttuğunu itiraf etti.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet Müdürlüğündeki mahrem imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iken meslekten ihraç edilip hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ByLock kullanıcısı eski emniyet amiri E.Ü, örgüte ilişkin önemli bilgiler verdi.

Mahkemece kabul edilen davanın iddianamesinde ifadesine yer verilen E.Ü, 2010 yılında misyon koruma sınavına girdiğini anlatarak, "Bu dönemde kod ismi 'Alper' olan kişi, bizim misyon koruma sınavına girmemizi ve misyon korumaya gitmemizi istemiyordu. 'Cemaate yakın birisini koruyabilirseniz gidin, yoksa bulunduğunuz yerde kalın' dedi." diye konuştu.

E.Ü, buna rağmen girdiği misyon koruma sınavını kazandığını ancak cemaat mensuplarından tepki aldığını belirterek, "Ben sınavı kazanınca 'Alper' bana tepki gösterdi. Ben misyon koruma için Kuveyt, Arnavutluk ve Kosova'yı tercih ettim. Aynı dönemde eşimin rahatsızlığı vardı, eşimin rahatsızlığıyla ilgili rapor tercihimi dosyaya ekledim. Bunun üzerine tercihim dışında ABD'deki Boston Türk Başkonsolosluğunda görevlendirildim." dedi.

ABD'ye ilk gittiği dönemde kafelerde cemaat mensuplarıyla tanıştığını ve dini sohbetler yaptıklarını beyan eden E.Ü, şunları kaydetti:

"Dini sohbetler sonunda Nuh G, isimli şahıs bana 'Başkonsoloslukta önemli bir konu veya gelişme olup olmadığını veya başkonsolosun nasıl birisi olduğunu sorar, birtakım bilgiler almaya çalışırdı. Nuh G, ByLock isimli uygulamayı indirmemi istedi. Bana cemaatten gelen talimata göre tüm haberleşmelerin ByLock uygulaması üzerinden yapılacağını, hadis, ayet ve dini içerikli bilgiler göndereceğini, önemli gelişmelerin de bu uygulamadan iletilebileceğini söyledi. ByLock indirdikten sonra birbirimizi kişi listesine ekledik."

Polisler ücretsiz izne ayrılıp Gülen'in malikanesinde nöbet tutmuş

ABD'de bulunduğu dönemde örgütün elebaşı Gülen'in malikanesinin yer aldığı Pensilvanya'ya ziyaretlerde bulunduğunu anlatan E.Ü, burada anlam veremediği olaylarla karşılaştığını vurguladı.

E.Ü, söz konusu dönemde Gülen'in malikanesinde Türkiye'den giden örgüt mensubu polislerin görev yaptığını dile getirerek, şunlara aktardı:

"Gülen'in, Pensilvanya eyaletindeki çiftliğe benzer malikanesine Mayıs 2015'te son gidişimde yerleşkenin ana binasının girişine bir güvenlik kapısı kurulduğunu gözlemledim. Cemaatin üst sorumlularından Suray D, bana 'Gülen'in malikanesinin güvenlik noktasındaki iki erkek görevli, Türkiye'de görev yapan cemaat mensubu polis memurları. Ücretsiz izin alıp buraya nöbet tutmaya geldiler' dedi. Pensilvanya ziyaretimde Türkiye'deki örgüt mensuplarının önemli şahıslarını da burada görmüştüm."

Sanık E.Ü'nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.