FETÖ’cü eski rektör Laçiner'in FETÖ'ye boyun eğmeyenleri hapisle tehdit ettiği ortaya çıktı

FETÖ'nün bir dönem 'cumhuriyet tarihinin en genç rektörü' diye pazarladığı eski Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner'in, örgüte boyun eğmeyenleri tehdit edip haklarında soruşturma açtırdığı ortaya çıktı. İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Kurt, örgüt mensubu bir kişinin mezhepler tarihi dersi vermesine engel olunca Laçiner'in kendisini "24 saat içinde dekanlık görevini bırakacaksın. Bırakmazsan bir soruşturmayla cezaevine gireceksin. Kurtuluşun yok, çünkü savcı arkadaşımız" diye tehdit ettiğini iddia etti.

15 TEMMUZ SONRASI TUTUKLANDI

17 Aralık sonrası FETÖ'nün yayın organlarında hükümeti açıkça tehdit eden yazılarıyla da gündeme gelen Laçiner, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandı. Çanakkale Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına ilişkin dava dosyasında yer alan Prof. Abdurrahman Kurt'un müşteki ifadesi, 2012- 2015 yılları arasında görev yaptığı üniversitede FETÖ'nün baskı ve tehditlerini ortaya koydu:

"ABİMİZİ GETİRDİK"

"Eğitim Fakültesi dekanlık görevini vekâleten yürüten Prof. Dr. Ramazan Gülendam, İstanbul'dan Mehmet Çeker'in, mezhepler tarihi ana bilim dalı öğretim görevlisi olarak almasını talep etti. Ancak kabul etmedim. Gülendam, bana telefonda 'Rektörlüğe 'Bunu bir an önce yapman gerekiyor. Aksi takdirde bunu yukarıdan hallederiz ve sen ezilirsin' diye gözdağı verdi. Bu olaydan bir süre sonra Gülendam, rektör yardımcısı Hüseyin Özdemir ve Mehmet Çeker ile makam odama geldi. Özdemir, Mehmet Çeker'i tanıtırken 'Abimizi getirdik' dedi.

Çeker'in öğretim görevlisi olarak kadroya alınmasını yine kabul etmedim. Kapıyı vurarak çıktılar.

"SAVCI ARKADAŞIMIZ"

Bir gün sonra Sedat Laçiner beni makamına çağırdı ve "Sana 24 saat süre veriyorum. Derhal dekanlık görevini bırakacaksın. Senin görevin ile ilgili bir usulsüzlüğü Çanakkale Savcılığı'na bildirdim. Dekanlık görevini bırakırsan geri çekeriz, bırakmazsan cezaevinden kurtuluşun yok. Çünkü savcı arkadaşımız" diye tehdit etti.

FETÖ'cü kadro çok basit olaylardan dolayı haksız yere hakkımda idari soruşturmalar açtı. Laçiner ile yardımcıları okulda FETÖ'cü kadrolaşmaya gitti. Sabah