FETÖ'cü Rubin'in itirafı da, iftirası da bitmiyor

Neo-Con (Yeni Muhafazakar) "uzman" Rubin, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 ay önce kaleme aldığı "Hareketli Türk siyaseti yakında daha da hareketlenirse kimse şaşırmasın." sözlerine ve henüz üzerinden on beş gün geçmiş olan yazısında darbe girişiminin kendisine aylar önceden bildirildiğini açıkça itiraf etmiş olmasına rağmen, Sabah gazetesinin haberinde geçen bilgilerin "uydurma" olduğunu iddia etti.

Michael Rubin'in 3 Ekim 2017 tarihli AEI'de yayımlanan yazı sında, darbenin kendisine aylar önceden haber verildiğinin itirafı niteliğindeki şu ifadeyi kullandığı görülüyor:

"Son haftalarda, 15 Temmuz’dan aylar önce bana 'Türkiye’de darbe olabilir' diye doğru şekilde bilgi aktaran kaynaklarım 'Erdoğan’ın..."

Rubin, Ragıp Soylu'nun kaleme aldığı haberdeki bilgilerin "yanlış aktarıldığını" ifade etmiş ve resmi Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 ay önce, 21 Mart 2016'da " Türkiye'de darbe olabilir mi? " başlıklı bir yazı kaleme alan sözde uzman Rubin, "Ne Avrupa ne de Amerika Erdoğan'ın infazına sepmatik yaklaşmaz; ta ki yolsuzlukla yargılanmaları ve uzun yıllar hapis yatmayı kabul ettikleri sürece." sözlerini sarf ederek zaten hangi terör örgütlerinin kucağında olduğunu gözler önüne sermişti.





Aynı yazıda ayrıca "Hareketli Türk siyaseti yakında daha da hareketlenirse kimse şaşırmasın." sözlerine yer veren Rubin, açıkça darbeyi işaret ediyordu.

İDDİALARA YANIT GELMEDİ

Bu iddialar doğrultusunda, gün içerisinde Sabah gazetesinde yayımlanan haberin "yalan" olduğunu iddia ederek çark etmeye çalışan Rubin'e Ragıp Soylu'dan bir cevap geldi: Yazdığın yazı ortada. İddiaları sana iki defa sordum, yanıt gelmedi.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Daha önce Gülen karşıtı görüşleriyle ön plana çıkan Rubin'in Gülencilerin radarına girmesi 2015'in Mayıs ayında kaleme aldığı bir yazıyla oldu. The Commentary dergisine yazdığı yazıda Rubin Gülencileri yanlış değerlendirdiğini belirterek onlarla bir araya gelip dinlemeye hazır olduğunu söylemişti.

Rubin yazıda, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye dönüşünü Humeyni'nin İran'a dönüşüne benzettiği için de Gülen'den özür diledi. Eski Zaman Gazetesi Başyazarı Ali Ünal da, Türkiye'de verdiği ifadede Michael Rubin'i darbe girişiminden bir yıl önce yani Haziran 2015'te Pennslyvania'da gördüğünü söylemişti. Rubin sosyal medya hesabından bu iddiayı reddetti.