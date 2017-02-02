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FETÖ'cü sağlıkçılara dava açıldı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarından doktor ve sağlık personelinin bulunduğu 1'i tutuklu 13 sağlık çalışanı hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

  • DHA
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün sağlık ayağına operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesinde şüphelilerden bazılarının meslekten ihraç edildiğini belirterek bazı şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğunu vurguladı. Şüphelilerin Bank Asya'da para hareketlerinin olduğunun belirlendiğini kaydeden Savcı, şüphelilerin çocuklarını örgüte ait vakıf ve dersanelere gönderdiklerine dikkat çekti.
 
Aralarında Sağlık Bakanlığına devredilen bir askeri hastanede çalışan tutuklu emekli astsubay Gülem Sivri ile İran asıllı Dr. Farşid Farşidfar'ın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkarılacak.
 

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