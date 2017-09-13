FETÖ'cü eski pilot kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur darbeden önce pilotlarla toplantı yaptığını kabul etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanması emrini veren ve o gece ilk uçuşu yapan sanık eski pilot kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur savunmasını tamamladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Çavur, dava kapsamında yargılanan personelin verilen emirleri sorgulamadan yerine getirdiğini, kendisinin de aralarında bulunduğu sanıkların suç işleme iradesi göstermediklerini, askeri hiyerarşi içinde hareket ettiklerini savundu.