FETÖ'cü subaydan savcıya tüyler ürperten ifade

Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, FETÖ tarafından özel olarak yetiştirildi. Gözler kanlı örgütün planlarına çevrildi. İzmir’de gizli tanık olan üst düzey subay ise FETÖ’nün planını deşifre etti: TSK içinde benim gibi uyuyan hücreler olabilir. 15 Temmuz öncesi ve sonrası bana görev vermediler. Beni B planı için deşifre etmediklerini düşünüyorum.

Teröristbaşı Fetullah Gülen, yıllarca devletin tüm kurumlarına sızmaya çalıştı. FETÖ'cü hainler TSK'dan emniyete kadar her alanda yuvalandı. 15 Temmuz günü de darbe yapmaya kalkıştı. Türkiye FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. Operasyonlar tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günlerde Ankara'da kanlı bir saldırı yapıldı. Türk düşmanları, Türkiye ve Rusya ilişkilerini hedef aldı. Rus Büyükelçi Andrey Karlov, gittiği resim sergisinde suikasta uğradı. Rus büyükelçi hayatını kaybederken katil polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'tı. Ölü olarak ele geçirilen Altıntaş'ın FETÖ'nün uyuyan hücrelerinden olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü içinde başka kripto FETÖ'cüler olup olmadığı sorusu akıllarda canlandı. İşte bu kapsamda İzmir'de çok önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün özel olarak yetiştirdiği üst düzey bir muvazzaf subay itirafçı olup hainliği anlattı. Kripto subay, örgütün yapısı, işleyişi ve kendisinden kimlerin sorumlu olduğunu savcılıktaki ifadesinde tek tek ortaya çıkardı.

KRİPTO SUBAYLAR VAR

İtirafçı subay, savcıya şu açıklamayı yaptı: "Ortaokuldayken ışık evlerine gidip gelmeye başladım. Üniversiteden gelen abiler bizi ders çalıştırıyordu. Cemaat sayesinde ücretsiz dershaneye gittim. Ortaokuldan sonra beni askeri liseye yönlendirdiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu şekilde girdim. Şu anda da TSK'da subay olarak görevime devam ediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra cemaatin kendi çıkarları uğruna ben ve benim gibi subayları kullandığını anladım. Bu nedenle tüm bildiklerimi anlatmak, ülkem ve vatanım için bu ifadeyi veriyorum." FETÖ'nün kendisini özel olarak yetiştirdiğini anlatan itirafçı subayın şu sözleri ise hainliğin boyutunu kanıtladı: "Bana 15 Temmuz darbe girişiminden önce ve sonra kesinlikle ulaşmadılar, herhangi bir görev verilmedi. Bilgi verilmemesi normal bir durum değil. Bu duruma çok şaşırdım. Cemaatin beni B planı için deşifre etmediğini düşünüyorum. TSK içerisinde benim gibi cemaatin yetiştirdiği, darbe girişiminde kullanılmayan ve bugüne kadar deşifre olmayan subaylar olabilir. Darbe girişiminde bana görev verilmemesi başka bir planının olduğuna işaret ediyor. Cemaat beni B planı için ülkeme karşı kullanmadan ben tüm bildiklerimi anlatıp savcılık tarafından gerekenlerin yapılmasını istiyorum." Öte yandan Ankara'da Mevlüt Mert Altıntaş gibi tespit edilememiş kripto FETÖ'cülerin bulunması için özel çalışma başlatıldı. İstanbul'da ise itirafçı subayların isimlerini deşifre ettiği 20 şüpheli daha tespit edildi. Polis, FETÖ'ye bir "etkin pişmanlık" darbesi daha indirdi. Çözülme operasyonları kapsamında örgüt yapılanması içerisinde yer alan aralarında subay ve örgüt abilerinin bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. 7 kişi aranıyor. (Takvim)