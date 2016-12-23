FETÖ'cü suikastçı Altıntaş'ın telefonu son sinyalini CIA ofisinden verdi

Rus istihbarat kaynakları, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u vuran Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ ve CIA bağlantıları çıktığını söyledi. Suikastçının şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanan örgüt üyeleri ile sağladığı telefon irtibatı ve devre arkadaşlarının ifadeleri ele verdi. Katilin 6'sı kırmızı, 2'si turuncu kategoride yer alan ByLock kullanıcılarıyla görüştüğü tespit edildi.

BYLOCK BAĞLANTISI VAR

Katil Altıntaş'ın örgütün uyuyan hücrelerindeki suikast timinde yer aldığı, FETÖ'nün bu suikastçıyı El Nusra kılıfına büründürerek gizlediği belirlendi. Diğer taraftan, 18 kişiden oluşan Rus heyetin incelemelerinde ise ilginç bilgiler ortaya çıktı. Takvim gazetesinin Rus istihbaratında görevli bir korgeneralden aldığı bilgilere göre Rus uzmanlar, Altıntaş'ın telefonunda dört kademeli güvenlik koruması buldu. Dört şifreyi de çözen uzmanlar katilin geçmişe yönelik tüm hareketlerini adım adım tespit etti. Yapılan incelemelerde 15 Temmuz 2016 darbe girişimi günü Mert Altıntaş Diyarbakır'da görevliydi.

RUS İSTİHBARATI DEVREDE

FETÖ'den tutuklanan amiri Kahraman Sezer'den iki günlük izin aldı ve mesai saati sonunda 510 kilometre yol katederek Erbil'e gitti. İstihbarat kayıtlarına göre Altıntaş'tan en son Erbil'deki hükümet binası yakınlarında bulunan CIA ofisi civarında sinyal alındı. Sonraki 7 saat cep telefonundan sinyal çıkmadı. Bu süre içinde suikastçının tüm istihbarat servislerinin ofisi olan Erbil'de kimlerle görüştüğü tespit edilemedi. Altıntaş, 7 saat sonra tekrar cep telefonunu kullanmaya başladı ve Ankara'ya döndü.

CESEDİNİ ALAN OLMADI

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş hakkında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Kaldığı otele girerken spor kıyafetli olduğu tespit edilen Altıntaş'ın, takım elbiseyi de saldırıdan 3 gün önce satın aldığı belirlendi. Üzerinden 155 TL çıkan Altıntaş'ın, saldırıdan önce duş aldığı, kişisel temizlik yaptığı ve tıraş olduğu ve takım elbisesini ütüleyip otelden ayrıldığı anlaşıldı. Suikast sonrası çatışmada 70 kez silahını ateşlediği belirlenen Altıntaş'ın otopsi işlemleri tamamlanırken, cenazeyi teslim almak için kimsenin başvuruda bulunmadığı öğrenildi. Cenazenin sadece birinci derece akrabası olan yakınlarına teslim edilebileceği belirtildi. Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi ile akrabası olduğu öğrenilen 2 kişi, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

18 kişiden oluşan Rus heyeti, suikaste değer her ayrıntıyı inceledi. Büyükelçi'yi vuran Altıntaş'ın şifreleri ise cep telefonundan çıktı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonuna ait HTS kayıtlarında kimlerle görüştüğü ortaya çıktı. Rus istihbaratı ise telefon sinyallerini geçmişe yönelik takip ederek katilin tüm adımlarını buldu. (Takvim)