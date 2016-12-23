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FETÖ'cü teğmen ile eşi, sahte pasaportla yakalandı

EDİRNE'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan sahte pasaportla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmen F.Ö. ile eşi F.Ö. yakalandı. Teğmen F.Ö. tutuklanırken, eşi F.Ö., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

  • DHA
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Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan pasaportlu S.I.A. ve I.P.A. isimli kişilerin durumlarından şüphelenen polis, pasaportlarını kontrol etti. Pasaportların sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin gerçek kimlik bilgileri tespit edildi. S.I.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaparken, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 Temmuz'da ihraç edilen teğmen F.Ö. olduğu, I.P.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan kadının ise teğmenin eşi F.Ö. olduğu anlaşıldı.
 
Haklarında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, soruşturmalarının ardından İpsala Adliyesi'ne sevk edildi. Ordudan ihraç edilen teğmen F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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