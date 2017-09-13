FETÖ'cü terörist düşmana gözdağı vermek için Genelkurmay'ın üstünde uçmuş

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Çavur, düşman unsurlarına gözdağı vermek için 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahı üstünde uçtuğunu iddia etti.

Savunmasına hazırlık aşamasında verdiği ifadeleri reddederek başlayan Çavur, mahkeme huzurundaki beyanlarının esas alınmasını istedi.

Savunmasının ilk iki saatlik bölümünde, "Akıncı Üssü'nün idari yapılanması", "sorumlu komutanları", "savaş uçaklarının kabiliyetleri" ve "terörle mücadele harekat tarzı" konularını anlatan Çavur, daha sonra darbe girişimine yönelik beyanlarda bulundu.

İddianamede hakkında isnat edilen suçlamaların somut delilere dayandırılamadığını öne süren Çavur, "O gece 'Akıncı'daysanız darbecisiniz, darbeciyseniz FETÖ'cüsünüz' paradoksuna atılarak savunma yapmamız istenmiştir. Zorla örgüt yöneticisi yapılmak için uğraşılmıştır. Aynı yerdeki 5 kişiden birinin ifadesinde saçma sapan, alakası olmayan bir yerde yönetici olduğum çıkarımında bulunduğu iddiasıyla yargılanıyorum." iddiasında bulundu.

Emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini öne süren Çavur, verilen emri yerine getirmekle sorumlu olduğunu belirterek, askerlere özgü bu durumun suçlama gerekçesi yapılamayacağını savundu.

"Sulandırmadan savunmana devam et"

Darbe girişiminden sonra evinde, aracında ve iş yerinde arama yapıldığını, el konulanlar arasında nelerin olduğunu merak ettiğini belirten Çavur, "Matkabıma da el konulmuş mudur? Darbeli matkap olduğu için soruyorum." demesinin üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Sulandırmadan savunmana devam et. Daha önce de söyledim. O kadar şehit var, ona göre davranın. Eğer o hassasiyet olmasaydı çok daha ağır benzetmeleri biz de yapardık." diyerek sanığı uyardı.

Çavur, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine ilişkin "Ak Saray'ın camlarını indirin" dediği yönündeki beyanını da yalanladı.