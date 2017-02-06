Cuntacı helikopter pilotu ile kule arasında geçen konuşma iddianamede yer aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün önce 'paraşüt atlayışı eğitimi' için Kara Harp Okulu'na (KHO) getirilen 142 Hava Harp Okulu öğrencisinden 48'i tutuklu olmak üzere 91 harbiyeli ile 2 cuntacı komutan hakkında dava açtı. Şüphelilerin 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'TBMM ve Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi.

CEPLERİNDE 1'ER DOLAR

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 02:30'da 142 harbiyelinin sivil kıyafetli ve silahsız bir şekilde KHO Celal Dora içtima alanında toplandıkları, bunlardan 91'inin Skorsky S-70 marka 2 adet genel maksat helikopterleri ile 6 sorti yapılarak Etimesgut'a götürüldüğü belirtilen iddianamede, geriye kalan 51'inin ise helikopter gelmemesi nedeniyle bulundukları yerde kaldığı kaydedildi. Şüphelilerin bazılarının üzerinde 1'er Amerikan doları ele geçirildiğine dikkat çeken savcılık, halen tutuklu bulunan 48 öğrenciden bazılarının yakın akrabalarının da FETÖ'yle ilişkisi bulunduğunu belirtti.

'HARBİYELİ VAR, NE DETAYI!'

İddianameye göre, radara yakalanmamak için alçak uçuş yapan helitopterler kulenin izni olmamasına rağmen üsse, ışıkları sönük vaziyette korsan inişler yaptı. Helikopterlerde görevli cuntacı pilotlar ile kule arasında gerçekleşen konuşmalara da yer verilen iddianamede o diyaloglar şöyle yer buldu:

KULE (Saat 04.45): İniş izniniz yok.

PİLOT (Çelik11Kol çağrı kodlu): Okey, pilot mesuliyetinde yaklaşıyoruz.

KULE: Emri kimden aldınız? Geliş amacınızı aktarır mısınız?

PİLOT: Bunun ne detayı olacak? Harbiyeliyi getiriyorum işte, ne detayı! Ben mi vereceğim oğlum o bilgiyi!

Planlayıcısı ben miyim? Biraz mantıklı olsunlar ya...

KULE: Halihazırda inişlerinize müsade edilmedi, pilot sorumluluğunda iniyorsunuz, mutabık mıyız?

PİLOT: Mutabıkız. Bu getirdiğimiz personel sizin personeliniz. Dolayısıyla öyle 'izin vermiyoruz' falan durumlarına girmeyin.