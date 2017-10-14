FETÖ'cü Topuz'un sır görüşmedeki 2’nci kişi ABD’li amir çıktı

Tutuklanan Metin Topuz'un 5 Kasım 2013'te İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nü ziyareti sırasında yanında bulunan iki kişiden biri 'Amirim' dediği ve FETÖ'cülerle görüşme talimatını aldığını açıkladığı Jason Sandoval çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette Topuz ve yanındaki 2 kişiyi Yakup Saygılı'nın kapıda karşıladığı fotoğraflara yansımıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Sandoval'ın Metin Topuz'un hemen arkasında mavi bir gömlek giymiş şekilde yürüdüğü görülüyor. Sandoval'ın, ABD'nin narkotik birimi DEA'nın İstanbul bürosunda polis olduğu ortaya çıkmıştı. Bu ayrıntı 17-25 Aralık kumpasını tezgâhlayan polis müdürlerinin yalnızca Türk irtibat görevlisi Metin Topuz ile değil ABD'nin diplomatik dokunulmazlığı bulunan polis müdürleriyle de görüştüğünü ortaya koydu.

ÖZ'LE GÖRÜŞTÜRMÜŞTÜ

Sabah'ın haberine göre: Topuz, İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusunda Zekeriya Öz ile irtibatını anlatırken "Ben ilk defa Zekeriya Öz ile Çağlayan Adliyesi'nde ABD'li heyet ile görüştüm. Kendisi ve bir başka ismini hatırlayamadığım Cumhuriyet Savcısı'nın katıldığı bir toplantıydı. Bana sorulan telefon görüşmesini bu toplantıyı organize etmek için yaptım. Öz'e telefonu vermemi amirim Jason Sandoval söyledi. Ben de amirim pozisyonundaki Sandoval'nın talimatlarıyla bu şahıslarla telefon görüşmeleri yaptım" demişti.

TOPUZ, AVUKATIYLA GÖRÜŞTÜ

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde müvekkileriyle görüştü. Görüşme 2 saat sürdü. Akalp, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, hukuk kuralları içinde zaten görüşme koşulları belli. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Çok rahat bir görüşme yaptık" dedi.