FETÖ'cü Tuncay Opçin, Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulacağını biliyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından aralarında Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da bulunduğu 10'u firari 6'sı tutuklu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin darbe girişimini önceden bildiklerine, bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdiklerine dair tespitler yer aldı.

İddianamede, şüpheli Emre Uslu'nun Twitter'da 14 Mart 2016'da "Bilet paramı ödemek isteyen twitçiler lütfen 22 Temmuz 12 Ağustos arasında DC-İstanbul için bilet alın? Emailimi biliyorsunuz." dediği anlatılarak, 14 Eylül'de ise bir kullanıcının "Hacı merak ediyorum. Memlekete tatilde bile olsa geri dönmen en az kaç yıl sonra olur sence? Yoksa tümden vazgeçtin mi?" şeklinde sorusu üzerine Uslu'nun, darbe girişiminin yaşandığı "2016 Temmuz..." şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Yurt dışındaki Uslu'nun ülkeye döneceği tarih olarak darbe girişiminin gerçekleştiği ayı söylemesinin tesadüf olamayacağı vurgulanan iddianamede, şüphelinin darbe girişimini önceden bildiği ve konumu gereği toplumda kamuoyu oluşturma, yönlendirme şeklinde etki gücü itibariyle meşru hükümete karşı darbe girişiminin haklılığı ve örgütün gücü konusunda toplumsal algı yaratma faaliyeti yürüttüğü anlatıldı.

"Twitter'da tehdit etti"

İddianamede, şüpheli Tuncay Opçin'in Twitter'da darbe girişiminden iki gün önce "Biz size, zulmedemezsiniz, bize eziyet edemezsiniz demedik ki. Biz, size, ne yaparsanız yapın yolumuzdan dönmeyeceğiz dedik.... Yatakta basıp şafakta asacaklar." şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatıldı.

Opçin'in, bu paylaşımıyla, iki gün sonra gece 03.00'te gerçekleşmesi düşünülen ancak erkene çekilen darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te ailesiyle birlikte bulunduğu sırada rehin alınmaya çalışılması planını önceden bilerek ve eylemi kastederek, Erdoğan'ı tehdit ettiği kaydedildi.

İddianamede, Opçin'in bu şekilde darbe girişimini önceden bildiği, faillerin eylemine sözde neden teşkil eden siyasal ve toplumsal kaos ortamının yaratılmasına yönelik örgütsel amaçla gerçekleştirilen kalkışma suçlarının bir parçası olan söylem ve propagandalarda bulunduğu anlatıldı.