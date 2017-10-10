FETÖ'cü Uşşak, Bylock'tan teklif etti: Görüşlerimizi Ilıcak ve Dündar seslendirsin

FETÖ'nün gizli iletişim aracı ByLock'taki yazışmaları çözümleme çalışmaları sürüyor. FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu, ve KHK ile kapatılan Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın son başkanı Cemal Uşşak'ın, başkan yardımcısı Erkam Tufan Aytav'la yaptığı yazışmalar deşifre edildi. Buna göre Uşşak, Aytav'a, "Abzurd bir teklifim var. Görüşlerimizi bizim seslendirmemiz değil de Nazlı Hanım (Ilıcak) veya Can Dündar gibi birilerinin söylemesi faydalı olur" mesajını gönderdi.

Sabah'ın haberine göre: Uşşak'ın bir sonraki mesajı Bugün gazetesine el konulmasıyla ilgili olarak "Bundan sonra hangi gazete baskın yerse ertesi gün bütün gazeteler o gazetenin yüzünü aynen bassın ve bütün gazeteler bir birlikte hareketin resmini versinler. Yani bir nevi bütün Basın, o gün 'Biz Bugün medyasıyız' demiş olsalar, yarın başka gazeteler olursa aynı şeyler onlar için de olmalı tabii ki" şeklinde oldu. Uşşak yurtdışına firar ettikten bir süre sonra ölürken, Aytav'ın da yurtdışında firari olduğu öğrenildi.

Öte yandan 15 Temmuz öncesi Almanya'ya firar eden Dündar, MİT TIR'ları görüntülerini FETÖ adına yayımladığı gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası alırken Ilıcak darbe girişimine iştirak ettiği gerekçesiyle tutuklandı.