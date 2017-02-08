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FETÖ'cü vakfa operasyon: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığın terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İzmir merkezli İstanbul ve Muğla da 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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Aramalarda,vakfın yöneticileri olan 7 kişi gözaltına alındı. 13 kişinin ise yakalanması için operasyon devam ediyor.
 
Şüphelilerin vakfa ait olan 4.5 milyon lirayı terör örgütüne aktardıkları iddia ediliyor.

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