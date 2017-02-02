FETÖ'cü yüzbaşıdan askere, 'sivillere ateş edin' talimatı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı’nda Topçu Taburu Komutan vekili ve Tugay Nöbetçi amiri olan Yüzbaşı Nuri Kıyak’ın 15 Temmuz gecesi askerlere, “Bolu ve Düzce bizim sorumluluğumuzda, yolları tutacağız. Dışarı çıktığımızda emir verilirse ateş edeceksiniz, emirlere itaat edeceksiniz, Ankara'ya gidebiliriz, gerekirse sivillere de ateş edebilirsiniz” dediği iddia edildi.

Yüzbaşı Nuri Kıyak’ın 15 Temmuz gecesi saat 22.45 sularında haber merkezinde görevli uzman çavuşun MEDAS isimli sistem aracılığıyla Tugaya gelen sıkıyönetim direktifi konulu yazıyı şüpheliye getirdiği, şüphelinin konuyu Tugayın Kurmay Başkanı Veli Ceylan ile görüştüğü ve bilahare tüm personeli göreve çağrıldığı ifade edildi.

Personeli Whatsapp grubundan çağırmış

Kıyak’ın tüm izinli ve istirahatli personel de dahil olmak üzere hepsinin içtima alanına toplanması için Whatsapp grubundan çağırdığı, ulaşılamayanlar içinde personelden yardım aldığı, KOKTOD düzenine geçilmesini emrettiği ve bunun için uğraş verdiği, rütbeli personeli toplayarak, ‘Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu ve gelen emirler doğrultusunda hareket edileceğini’ emrettiği iddianamede yer aldı.

“Sivillere ateş edebilirsiniz”

İddianamede ayrıca, Nuri Kıyak’ın içtima alanında askerlere, “Silahlanın, gerekirse de deponun kilidini patlatın. Araçları garajdan içtima alanına çıkartın. Emir gelip de, dışarı çıkarsak kimseye acımayın. Dışarı çıkacağız, Bolu ve Düzce bizim sorumluluğumuzda olacak ve yolları tutacağız. Dışarı çıktığımızda emir verilirse ateş edeceksiniz, emirlere itaat edeceksiniz. Ankara'ya gidebiliriz, gerekirse sivillere de ateş edebilirsiniz" sözleri yer aldı.

“Bu kadar adamla darbe yapamadılar”

Nuri Kıyak’ın 15 Temmuz gecesi darbenin gerçekleşmemesi üzerine ‘Bu kadar adamla bir darbe bile yapamadılar’ diyerek sitem ettiği iddia edildi.