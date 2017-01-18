FETÖ'cü Zekeriya Öz Evanjelik Kilisesi'ne sığınmış

FETÖ’nün yargıdaki tepe isimlerinden Zekeriya Öz’ün Almanya’nın Freiburg kentindeki adresi belirlendi. Akşam gazetesinin ortaya çıkardığı bilgilere göre; Öz’ü Alman istihbaratı BND’ye bağlı ajanların koruduğu da ortaya çıktı. Öz’ün Almanya’daki adresinde ise Evanjelik Freiburg Barış Kilisesi bulunuyor. Bu kilisenin bir başka özelliği de FETÖ’nün dünyadaki yapılanmasının temel dayanaklarından olan ‘dinler ve kültürler arası diyalog’ safsatasına en az FETÖ kadar önem vermesi ve bölgedeki Müslüman dernek ve vakıflarla ortaklaşa yürüttüğü projeler. Öz ve eşi ise kilisenin hemen arkasında bulunan, Almanya’da FETÖ ile bağlantılı okulu Gökkuşağı Özel Okulu’na yakın (Regenbogen-Schule) lüks evde kalıyor.

ORTAK PROJELER YAPIYORLAR

1968’de Almanya’da kurulan kilisenin sitesinde 2014’te hazırlanan raporda kilisenin bölgedeki Müslüman dernek ve vakıflarla yaptığı ortaklıklar ve çalışmalara yer veriliyor. ‘Komşuluktan Ortaklığa Baden’deki Hıristiyanlar ve Müslümanlar’ başlıklı raporda kilisenin ortaklaşa çalıştığı vakıflardan birisi de Kültürlerarası Anlayış Vakfı ya da Almanya’da bilinen ismiyle Baden-Würtemberg Diyalog Vakfı. FETÖ’nün Almanya’daki önemli merkezlerinden birisi olan GFD’nin yönetim kurulunda da FETÖ’nün Avrupa’daki kiliselere sızmak için kendi ilahiyatçıları var. GFD yönetimindeki isimler ise şunlar: Tübingen Üniversitesi’nden Hıristiyan ilahiyatçılar Prof. Urs Baumann, Prof. Karl-Josef Kuschel, Ersin Uğursal ve Prof. Dr. Ahmet Ünal.

Örgüte militan yetiştiren okul

FETÖ’nün ABD’de olduğu gibi Almanya’da da ülkedeki Katolik, Protestan ve Evanjelik kiliseler ve okullarla ortak projeler yürüttüğü biliniyor. Kilisenin hemen arkasında ise terör örgütünün Gökkuşağı Özel Okulu (Regenbogen-Schule) bulunuyor. Bu okulun FETÖ ile bağlantılarını Alman Badische Zeitung gazetesinden Nadine Zeller 17 Şubat 2014 tarihli haberinde ortaya çıkarmıştı.

Kilisedeki ilk müridi!

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, dün Öz’ün eşiyle birlikte bu evde kaldığını ortaya çıkardı. Evde FETÖ’ye ait bir okulun olduğunu ve örgütün gizli toplantılarının burada yapıldığını ve Öz'ü BND ajanlarının koruduğunu yazdı.

Gülen’e övgü

Öz’ün kaldığı adreste bulunan Evanjelik Kilisenin 2004 tarihli raporunda ‘Almanya’daki Çatı Dernekler’ şöyle tanımlanıyor: Vakfın 2008’de Baden-Würtemberg’deki Alman-Türk akademisyenler tarafından kurulduğu, amacının ise farklı kültürel sahip insanları bir araya getirerek barışa katkıda bulunmak olduğu iddia ediliyor. Vakfın ‘Tüm dünyada sevilen Türk imam Gülen’in doktrinleri üzerine kurulan ‘Hizmet hareketi’yle adlandırıldığı ifade ediliyor.