FETÖ'cü Zekeriya Öz onlarca gayrimenkulünü avukatının üzerine yapmış

İskânı olmayan İstanbloom’da Zekeriya Öz’ün avukatı adına kayıtlı iki dairesinin çıkmasıyla birlikte dikkatler Tayfun Aktaş üzerine çevrildi. Şişli’deki kirli ilişkileri ortaya çıkartan AKŞAM, şimdi de tapu kayıtlarını ortaya çıkardı. 17/25 Aralık sürecinde Ali Ağaoğlu’nun ofisini basıp Zekeriya Öz için sahte faturalar düzenlenmesini isteyen Aktaş’ın 2004 yıl öncesine kadar sadece iki tane taşınmazı görülüyor.

100 MİLYONLUK DÜKKANLAR!

Tayfun Aktaş, 20 Kasım 2014’te Mecidiyeköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan Elbir İş Merkezi’nden tam 24 tane dükkân satın almış. Aktaş’ın buradaki dairelerinin yan yana olması da dikkat çekiyor. Bütün dükkânlar zemin, asma kat ve birinci katta bulunuyor. 6 ile 30 numara arasındaki bütün dükkânlar tapu kayıtlarına göre Aktaş’ın üzerine kayıtlı. Bir dükkânın 1-5 milyon arasında satıldığı iş merkezindeki 24 dükkânının toplam değerinin 100 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

200 MİLYONLUK TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Öz’le yakın olduğu için HSYK’da çok etkin olan Aktaş’ın 2009 itibarıyla edindiği taşınmazların değerinin 200 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. FETÖ’nün avukatlarına yönelik yapılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan Aktaş’ın bütün taşınmazlarına 27 Mart 2017'de tedbir konuldu. Aktaş’ın çok sayıda taşınmazını da yakınlarının üzerine yaptığı tahmin ediliyor.

Daire yatırımları Beykoz’a yapılmış

Aktaş’ın dikkat çeken tapu kayıtlarından bir diğeri de Beykoz’da 6 ayrı dairesinin bulunması. Tapu kayıtlarına göre Aktaş’ın Beykoz Anadoluhisarı 564 Ada, 512 parsel üzerinde bulunan bir apartmanda üç dairesi bulunuyor. Bu dairelerin alındığı tarih ise 14 Kasım 2012. Aktaş’ın diğer üç taşınmazı da Beykoz Kanlıca Mahallesi’nde kayıtlı. 149 ada 19 parsel üzerinde bulunan üç taşınmazın da aynı tarihlerinde alındığı görülüyor. Ayrı katlarda bulunan dairelerin alındığı tarih ise 11 Mart 2010 tarihi olarak gözüküyor.

Çorlu'da imarlı dört arsa birden almış

İstanbloom’daki iki rezidans dışında yine Şişli’de 4, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi’nde 1, Ankara Çankaya Mahallesi’nde de bir taşınmazı gözüküyor. Çorlu Ergene Velimeşe Mahallesi’nde 662, 677, 679, 679 parsel üzerinde dört ayrı imarlı arsa satın alınmış. Arsaların tapuya kayıtları isse 13 Nisan 2009 olarak gözüküyor. (Akşam)