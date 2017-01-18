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"Teknoloji özürlü" ama "Bylock" kullanıcısı

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

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Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar, H.Y, F. A, D.K, S.Ö, S.K. ve tutuksuz yargılanan F.K. ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Kullandığı iki cep telefonunda terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlendikten sonra yakalanan ve tutuklanan H.Y, duruşmadaki savunmasında, 92 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Meslekten neden ihraç edildiğimi bilmiyorum. Teknolojiyle aram yoktur ve teknoloji özürlüyüm. ByLock nedir bilmiyorum. Telefonuma da böyle bir şey yüklemedim." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da H.Y. gibi kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, S.K'nin, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmasına, diğer 4 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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