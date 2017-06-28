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FETÖ'cüler Gürcistan'dan Türkiye'yi tehdit etti!

Gürcistan'da basın toplantısı düzenleyen Fetullahçı hainler Türkiye’ye tehditler yağdırdı.

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Başbakan Binali Yıldırım’ın Gürcistan gezisinin ardından FETÖ’ye yönelik bir dizi operasyon başlatan Gürcistan yönetimi, bölge imamı ve okulların müdürü Mustafa Emre Çabuk’u Türkiye’ye iade etmişti. Bugün Tiflis’teki Özel Süleyman Demirel Koleji’nde bir basın toplantısı düzenleyen Fetullahçı hainler Türkiye’ye tehditler yağdırdı. Para ile haber yaptıkları Gürcistanlı bazı gazeteciler ise basın toplantısında haber bulundu.

Gürcistan'daki FETÖ okulları geçtiğimiz günlerde sahte noter belgeleriyle ABD'de kurulan paravan Meridyen şirketinin üzerine devredilme girişiminin deşifre olmasının ardından örgütün Gürcistan imamı Mustafa Emre Çabuk gözaltına alınarak Türkiye'ye iade edilmişti. Bugün FETÖ tarafından Tiflis'te kurulan Özel Süleyman Demirel Koleji'nde bir basın toplantısı düzenleyen Fetullahçı hainler Türkiye'ye tehditler yağdırdı.

FETÖ'CÜ İMAMIN EŞİ YALANLARLA ULUSLARARASI KAMUOYUNU KANDIRIYOR

Sahte noter belgeleriyle okulları ABD'de kurulan paravan şirketlere devrederken suçüstü yakalanarak Türkiye'ye teslim edilen Mustafa Emre Çabuk'un eşi Tuba Çabuk, Gürcistan medyasına yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi tehdit etti. Basın toplantısında yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda zor durumda bırakmaya çalışan Tuba Çabuk'a Gürcistan'da bulunan FETÖ'cü hainler tarafından destek verildi.

Kaynak: SABAH

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