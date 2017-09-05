Adalet Bakanlığı Müsteşarı İpek, “FETÖ’cüler için 50’den fazla cezaevi yapılıyor” dedi.

Adli yıl açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularına cevap veren Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, “50’den fazla cezaevi yapılıyor FETÖ’cüler için. Her biri bin kişilik. Sincan yerleşkesine 5 yeni duruşma salonu yapılıyor. Çok amaçlı salon olacak. Davalar için kullanılacak” diye konuştu.