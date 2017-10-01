FETÖ'cüler 'kamuflaj büro'da yatak odası istihbaratı yapmışlar
FETÖ’nün kaset kumpasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda etkili olan FETÖ mensuplarının, yatak odası istihbaratı yaptığı tespiti yer aldı.
Örgüt mensuplarının İstihbarat Daire Başkanlığı’nda ‘kamuflaj büro’ olarak adlandırılan gizli bir büroda izleme ve dinleme faaliyetleri yürüttükleri iddia edildi. Tanık Ahmet D., 11 Mayıs 2016’daki ifadesinde, “İstihbarat Daire Başkanlığında kamuflaj büro adında kimsenin giremediği bir oda bulunmaktadır. Bu odada Enes Çığcı, İlker Usta, Ahmet Yılmaz Ekiz, Sedat Zavar gizli izleme faaliyetlerini yürütmektedirler. Başbakanlık ofisine tarama yapmak üzere Enes Çığcı, Sedat Zavar ve İlker Usta’nın gittiği söylenmiştir. Onların Başkanlık ofisine gitmesi nedeniyle böceğin bunlar tarafından konulmuş olabilir” iddiasında bulundu. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in konuşmalarında ‘subliminal mesajlar’ verdiğini, dini argümanlarla kendine özgü bir dil kullandığını değerlendiren savcılık bu kapsamda, bu mesajları da incelemeye aldı. (Hürriyet)
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