FETÖ'cüler MHP'lileri 'İBDA-C'ci' diye dinlemişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan "kaset" iddianamesinde, MHP'li yöneticilerin İBDA-C terör örgütü mensubu gibi gösterilerek sahte isimlerle ve usulsüz olarak dinlendiği belirtildi.

Başsavcılığın, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, şüphelilerin müştekileri dinleme yöntemlerine de yer verildi.

Buna göre, eski MHP'li Ahmet Deniz Bölükbaşı, İBDA/C kapsamında, Turhan Kaya, Faruk Can, Hasan Kara, Muharrem Demirtaş ve Haydar Baran gibi sahte isimlerle dinlendi.

Bölükbaşı hakkında, bu sahte isimlerle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinden 2008 yılı Mart ayından 2009 yılı Kasım ayına kadar çeşitli aralıklarla usulsüz teknik takip ve dinleme kararları çıkartıldı.

Bu eylemlerinden dolayı şüpheliler Recep Güven, Tamer Bülent Demirel, Ali Poyraz, Yunus Hazar, Arif Gürsoy, Coşkun Çakar, Gürsel Aktepe, Ahmet Ümet Seçgin, Salih Keskinkılıç, Ahmet Şentürk hakkında kamu davası açıldığından bu önleme dinlemelerine ilişkin eylemler soruşturma kapsamına dahil edilmedi.

Eski MHP'li Cihan Paçacı'nın da Yavuz Selim Aydoğan sahte ismiyle yine İBDA-C içerisinde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösteren Fazıl Duygun ve propaganda organlarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen Yavuz Selim Aydoğan isimli şahsın faaliyetlerinin deşifre edilmesi bahanesiyle dinlendiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin, örgüt üyelerinin olası eylemlerinin önüne geçilebilmesi için dinleme yapılması gerektiğini savunarak, mahkemeden dinleme ve teknik takip kararları çıkardıkları anlaşıldı.

Paçacı hakkında da bu şekilde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinden 2009 Mayıs ayından itibaren 3 ay süreyle usulsüz dinleme ve teknik takip kararları alındı.

Bu dosyaya ilişkin de Recep Güven, Tamer Bülent Demirel, Yunus Hazar, Arif Gürsoy, Coşkun Çakar, Gürsel Aktepe, Ahmet Ümit Seçgin, Salih Keskinkılıç ve Adem Çoban hakkında dava açıldığından bu önleme dinlemelerine ilişkin eylemler soruşturma kapsamına dahil edilmedi.

Tolon da aynı yöntemle dinlenmiş

Öte yandan, iddianamede eski 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Hurşit Tolon'un da benzer yöntemlerle dinlendiği belirtildi.

Buna göre, Tolon hakkında 2007 Kasım ayından itibaren Hizbullah, İBDA-C, Aşırı Sağ Gruplar Örgütü kapsamında isim belirtilmeden ya da faklı isimlerle dinleme kararları çıkarıldı.

Tolon, 2008 Şubat ayından itibaren yeniden usulsüz şekilde dinlenmeye başlandı. Tolon'un dinlenmesi için Seçkin Gelçetin isminin kullanıldığı belirlendi. Tolon'un telefonu Ergenekon ve Türk İntikam Tugayı kapsamında da Vural Okman, Mehmet Gökçe gibi isimler kullanılarak dinlendi. Dinlemeler, 2009 yılında da devam etti.