FETÖ’cüler Yunanistan sınırında avcı barınağında yakalandı
Edirne’de jandarma ekiplerince FETÖ/PDY kapsamında aranan şahıs ve ailesi, Yunanistan sınırına yakın bir bölgede avcı barınağında yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranma ve soruşturma kaydı bulunan şahısların İpsala ilçesi Yenikarpuzlu bölgesinden Yunanistan’a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 14 Eylül 2017 günü saat 19.00 sıralarında bölgede yapılan araştırma ve kontroller sonucu Yenikarpuzlu beldesi Bıyıklı Köprüsü mevkiinde avcı barınağı olarak kullanılmakta olan bir binada şüpheli şahısların olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, söz konusu binada yapılan arama neticesinde E.K. ve eşi H.K. ile yaşları 9, 6 ve 2 olan 3 çocuğun bina içerisinde saklandığını tespit eden jandarma ekipleri şahısları gözaltına aldı. Şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dava açıldığı ve firar kayıtlarının bulunduğu bildirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile yakalanan çiftin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.