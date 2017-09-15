FETÖ’cüler Yunanistan sınırında avcı barınağında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranma ve soruşturma kaydı bulunan şahısların İpsala ilçesi Yenikarpuzlu bölgesinden Yunanistan’a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 14 Eylül 2017 günü saat 19.00 sıralarında bölgede yapılan araştırma ve kontroller sonucu Yenikarpuzlu beldesi Bıyıklı Köprüsü mevkiinde avcı barınağı olarak kullanılmakta olan bir binada şüpheli şahısların olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, söz konusu binada yapılan arama neticesinde E.K. ve eşi H.K. ile yaşları 9, 6 ve 2 olan 3 çocuğun bina içerisinde saklandığını tespit eden jandarma ekipleri şahısları gözaltına aldı. Şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dava açıldığı ve firar kayıtlarının bulunduğu bildirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile yakalanan çiftin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği belirtildi.