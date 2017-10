FETÖ’cülere ait eşyalar Amerika’ya gönderilmek istenirken ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Derince Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Evyap Limanı'na içerisinde ev eşyası olduğu beyan edilen ve gideceği adres olarak Amerika gösterilen bir konteyner geldi. İşlemler devam ederken Derince Gümrük Müdürlüğüne bir dilekçe veren konteynerdeki eşyaların sahibi S.H.A.'nın vekili M.Y., şahsın eşyasını yurt dışı ikametgahına göndermekten vazgeçtiğini söyleyerek, konteynerin kendilerine teslimini istedi. Durumdan şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri, konteynerin mührünü açtı. Koliler ile karşılaşan ekiplerin rastgele açtıkları bir koliden M.F.E. isimli bir kişinin fotoğrafı, üzerlerinde "FEM dershanesi" ve "Fatih Koleji" ibareleri bulunan broşürler ile yine M.F.E.'nin haber yapıldığı eski tarihli Zaman, Taraf ve Bugün gazeteleri çıktı. Konu ile ilgili olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının bilgilendirilmesi üzerine Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Derince Gümrük Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konteynerde yapılan aramada M.F.E, S.H.A. ve muhtelif kişilere ait kimlik, pasaport, alışveriş kartları, 2 adet E serili, 1 adet B serili 1 Amerikan doları, üzerlerinde Asian Holdings, United Smart İndüstriyal Limited, Sunsmart Corporation Limited Report And Financial Statements firmalarına ait ibareler yer alan çok sayıda klasör, Samanyolu logolu Fetullah Gülen isimli VCD, muhtelif çok sayıda belge, CD, hard disk, kartvizit, Asya Card ekstreleri ve fotoğraflar olmak üzere toplamda 110 kalem suç unsuru olduğu değerlendirilen materyal tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak konteynerdeki eşyaların sahibi S.H.A'nın vekili olan M.Y. gözaltına alınırken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.