FETÖ’cülere karşı kahramanca direnen Anbarcı: Çağırsınlar yine giderim

Anbarcı o geceyi şöyle anlattı: "Ali Doğan İnce Paşa'ya geldiklerini söylediler. Kimlik istedim, Yüzbaşı kimliğini uzatır gibi yaparak tabancamın namlusunu tuttu. Yanındaki binbaşı da 'Bırak kaç, hayatını kurtar. Ali Doğan İnce Paşa'yı bize ver işini bitireceğiz' dedi. Binbaşı ile aracın arkasındaki kişi havaya ateş etti. Ben ve Er Müslüm kaçmadık. Mermiler bize doğru geliyordu. Secde eder gibi tabancamın üzerine çöktüm. Çocuklarım aklıma geldi, tekbir getirmeye başladım" dedi. Koltuk değneğiyle yürüyebilen Anbarcı, "Beni göreve çağırsınlar giderim, oturduğum yerden de ateş ederim, bu vatana canım feda. Müslüm ile biz o gün oradan kaçmadık, yılmadık ama darbeciler çil yavrusu gibi dağıldı. Hepsinden şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: SABAH