Fetö'cülere 'tahliye' yazan eski Hakim Başer'in hakim eşi de 'terör örgütü üyeliği'nden hüküm giydi Kapatılan Samanyolu yayın grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın da aralarında bulunduğu 62 kişi hakkında tahliye kararı verdikten sonra tutuklanan hakim Mustafa Başer’in eşi Rabia Başer de, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Hakimlerin ablası olduğu iddia edilen Rabia Başer'in avukatı, müvekkilinin ihraç edilmeden önce 1. Sınıf hakim olduğunu belirterek, hakkındaki yargılamanın Yargıtay'da yapılması gerektiğini ileri sürdü.