Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçırmaya çalışan iki kişi gözaltına alındı

Marmaris'te Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan 4 FETÖ şüphelisi ile organizatör olduğu ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçış hazırlığı yapan 4 FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı.

FETÖ şüphelisi bir grubun Yunanistan'a geçiş yapacağı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, Bozburun Mahallesi'nde tedbir aldı.

ABD bayraklı yelkenli bir yat, hareket hazırlığındayken operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ şüphelisi M.Y, A.Y, B.D. ve B.A ile organizatör olduğu iddia edilen M.E. ve T.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin Denizli'deki örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptıkları öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Maduro: Başkan Erdoğan´ın töreni olağanüstü oldu

Maduro: Başkan Erdoğan´ın töreni olağanüstü oldu

Futbol tarihinin en pahalı transferleri

Futbol tarihinin en pahalı transferleri

Başkan Erdoğan'a Kıbrıs'ta sevgi seli

Başkan Erdoğan'a Kıbrıs'ta sevgi seli

Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA