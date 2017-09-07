FETÖ'cülerin avukatı, işkence gördüğünü iddia eden FETÖ'cü Karakuş'tan özür diledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 21'inci celsesi devam ediyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşma, dün savunmasına başlanılan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk'ün pilot damadı eski Yarbay Hakan Karakuş'un çapraz sorgusuna geçilmesiyle devam edildi. Müşteki avukatlarından Emrullah Beytar, sanığa eşi ve çocuklarına ilişkin soru sorunca öfkelenen Karakuş, "Lütfen eşimle ilgili soru sorulmasın. Çocuklarımın darbeyle, iddianame ile ne ilgisi var, itiraz ediyorum" diye tepki gösterdi.

FETÖ'cü Karakuş, sanık avukatlarından gelen dikta kayıtlarında ve telefon konuşmalarında kendisini hep "Üstçavuş Uzun" diye tanıttığına ilişkin sorulara, "Başka isimle tanıtmadım, kendi ismimle cevap verdim" yanıtını vererek aksini iddia etti.

Sanık avukatı Berktin: "Onurlu Türk halkı adına sizden özür diliyorum"

Akıncı Üssü davasında ilk günden beri gerginlik dinmedi. Mağdur ve müştekiler zaman zaman, "FETÖ'cüleri savunanlar da haindir" şeklinde sanık avukatlarına tepki gösterdi. Bugün sanık avukatlarından yine tepkiye yol açan bir hareket geldi. Sanık avukatı Hande Berktin, çapraz sorgu sırasında FETÖ'cü Karakuş'a, "Darbe sürecine gözaltına alındığınızda işkence gördüğünüzü beyan ettiniz, ben şiddete karşı biri olarak onurlu Türk halkı adına sizden özür diliyorum. Biz bebek katillerine bile bebekler gibi bakıyoruz" deyince salonda sesler yükseldi. Sanık avukatları Avukat Berktin'i alkışlarken, şehit ve gazı yakınları ise tepki gösterdi.

Duruşma, çapraz sorgusu tamamlanan sanığın avukat beyanıyla devam ediyor.