FETÖ'cülerin yaşadığı panik ByLock mesajlarında

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock üzerinden FETÖ mensuplarına yolladığı "panik mesajları" dikkati çekti.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanıp hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen ve 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren Nihat I'nın, ByLock yazışmaları deşifre edildi.

Dava dosyasında yer alan mesajlarda, sanığın, panik içerisinde FETÖ üyelerini tedbirli olmaları konusunda uyardığı, örgüt gazete ve yayınlarının satışının artırılması, İzimir'deki yapılanmada ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi için talimat verildiği yönünde yazışmalar yer aldı.

"Kayyum atamalarında Bylock'lu tedbir"

Sanığın, ayrıca FETÖ/PDY'ye destek veren şirketlere yönelik gerçekleşen kayyum atamaları esnasında alınacak tedbirleri 14 madde olarak belirleyip ByLock üzerinden örgüt üyelerine gönderdiği belirlendi.

Kayyum atamaları öncesi yapılan yazışmalardaki, "Kasalarda çek, para, altın ve kıymetli evrak olmamalı. Avukatlar hazır ve dersine çalışmış olmalı. Personel sözleşmeleri uzatılmalı. Tazminatsız personelin tazminat almalarının önü açılmalı. Tüm idari kadronun görevden alınacağı ihtimaline göre güvenilir bir öğretmen belirlenip arkadaşa ByLock kurup içeriden bilgi akışı sağlanmalı." gibi ifadeler dikkati çekti.

Vatandaşların FETÖ'ye ait hastanede tedavi edilmesini sağlamak için de birtakım girişimlerde bulunmasını içeren mesajlar gönderen sanığa ait bazı yazışmalar şöyle:

"- Pensilvanya'daki evde bir gün kampa girildi. Kampta yağmur duası yapıldı. 3 gün aralıksız kar yağdı, bir gün ise yağmur yağdı. Kendilerine üst balkondan kar yağışının daha iyi izleneceği söylendiğinde, 'Bazıları kan ve gözyaşı dökerken keyfin zamanı değil. Onlar acı çekerken bazılarının hiçbir şey yokmuş gibi keyifli olması bana çok inandırıcı olmadıklarını gösteriyor.' dediler.

- Muzaffer abi bilgisayar bulunmasın. Çocukların gayriresmi kayıt bilgisi, bizim kitaplar hepsi kaldırılsın.

- Abi telefonu formatladım. Yeni telefon yolladım. Bu telefonu kapatıyorum. Yeni Kakao hesabım serdar35.

- 1 Mart'a kadar çok ciddi tedbir. Flaş bellekleri kırın, bilgisayar disklerini kırın, akıllı telefonları en az üç kez formatlayın."

İddianamede de düzenlenen operasyonlarla panikleyen FETÖ'cülerin, birtakım yazışmalarla örgüt üyelerinin morallerini de yükseltmeye çalıştığına işaret edildi.