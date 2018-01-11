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FETÖ’cüler yurtdışına kaçış için yeni yöntemler geliştirmişler

FETÖ soruşturmalarında şüpheli olan örgüt üyelerinin yurtdışına kaçış için yeni yöntemler geliştirdikleri tespit edildi. FETÖ'cülerin sahte Gürcü kimliği temin edip ülkeden firar etmeye çalıştıkları belirlendi.

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ABİSİ ARACI OLDU

19 Ekim 2017 günü Sarp Kara Hudut Kapısı'na müracaat eden ve Gürcistan uyruklu Zaza Kadıdze adına düzenlenmiş Gürcistan kimliğini ibraz eden şahsın kimlikteki fotoğrafından şüphelenen yetkililer, kimliğin sahte şahsın gerçek kimliğinin de Kerem Ok olduğunu belirledi. Kerem Ok'un yapılan GBT incelemesinde FETÖ şüphelisi olduğu, ByLock kullandığı, bir süre önce de İstanbul'da çalıştığı özel üniversiteden ihraç edildiği belirlendi. Şüpheli hakkında işlem yapıldıktan sonra FETÖ irtibatları ile ilgili yasal işlem yapılmak üzere İstanbul'a gönderildi. İfadesine başvurulan Ok, yurtdışında olan ve THY'de pilot olarak çalışırken ihraç edilen abisinin aracılığı ile yurtdışına kaçmaya karar verdiğni ve 2 ay önce Sarp'ta buluştuğu bir şahsın kendisine Gürcü kimliği ayarladığını belirtti. Şüpheli Sarp'tan geçmesi durumunda Norveç'e gitmeyi planladığını da aktardı.

Kaynak: SABAH

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