FETÖ'cülerle irtibatlı ABD konsolosluk çalışanı tutuklandı

17 Aralık kumpasını tezgahlayan Fethullahçı ünlü polis müdürleri ve kaçak savcı Zekeriya Öz ile irtibatı belirlenen ABD İstanbul Başkonsolosluğu iritbat görevlisi Metin Topuz, 'Siyasi ve askeri casusluk', 'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs've Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlaması kapsamında tutuklandı

17 Aralık kumpasını tezgahlayan Fethullahçı polis müdürleri ve kaçak savcı Zekeriya Öz ile irtibatı belirlenen ABD İstanbul Başkonsolosluğu iritbat görevlisi Metin Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Metin Topuz, savcılıktaki işlemleri ardından akşam saatlerinde tutuklanma talebi ile nöbetçi İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Topuz, 'Siyasi ve askeri casusluk',

'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs've

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlaması kapsamında tutuklandı.

İstanbul Başsavcılığı, 17 AralıkKumpası'nın talimatı kim ya da kimlerce verildiğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un 17-25 Aralık öncesi firari savcı Zekeriya Öz'ün odasında kurulu Başsavcılık adına kayıtlı telefon numarası ve Zekeriya Öz'ün oğluyla irtibatlı olduğunu tespit etmişti. Öz ile irtibatlı çıkan Topuz'un ayrıca 2012'den itibaren 17/25 Kumpasının şüphelileri polis müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mehmet Akif Üner ve Mahir Sakallı ile irtibatı belirlenmişti. Topuz'un polis müdürleri ile sık irtibatı saptanmıştı.

Kaynak: Sabah