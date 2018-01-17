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FETÖ'cüyüm deyip teslim olan Yüzbaşı Akın'ın ifadesinde adı geçen 2 yüzbaşı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda 2 yüzbaşı daha tutuklandı.

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FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan yüzbaşılar Engin Yaman ve Nurettin Kaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 2 şüpheli tutuklandı.

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