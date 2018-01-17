FETÖ'cüyüm deyip teslim olan Yüzbaşı Akın'ın ifadesinde adı geçen 2 yüzbaşı tutuklandı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda 2 yüzbaşı daha tutuklandı.