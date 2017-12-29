FETÖ'cüyüm diye teslim olmuştu, sorguda imamların ismini verdi
Ankara Emniyet Müdürlüğüne Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor.
- AA
27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın sorgusu sürüyor. Akın'ın, ifadesinde, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği öğrenildi. İlk incelemelerde ise Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi. Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürüydü.
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