FETÖ'cüyüm diye teslim olmuştu, sorguda imamların ismini verdi

27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın sorgusu sürüyor. Akın'ın, ifadesinde, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği öğrenildi. İlk incelemelerde ise Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi. Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürüydü.