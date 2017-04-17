Referandum sonucu FETÖ'cülere büyük şok yaşattı

16 Nisan halkoylamasının ilgili ilk sonuçları geldiği andan itibaren büyük bir sessizliğe bürünen FETÖ'cü hainler, gecenin geç saatlerinde Türkiye hakkındaki yalanları uluslararası medya kuruluşlarına servis ederek ihanette hiçbir sınır tanımadıklarını gösterdiler. Sonuçlar kesinleşmesinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan FETÖ'cüler bu kez halkı sokağa dökmeyen CHP'yi eleştirdiler.

HRANT'IN ADEM YAVUZ ARSLAN HERŞEYİ ÖZETLEDİ

Hrant'ın FETÖ'cü katillerini perdelemek için yazdığı kitaplar nedeniyle hakkında birçok dava açılan FETÖ'cü hain Adem Yavuz Arslan gece boyunca 'Hayır'ın kazanacağını iddia ederken sabaha karşı yaptığı son yorum Fetullahçıların içinde bulunduğu psikolojiyi bir cümle ile özetliyordu.: "Son aylarda yaşanan onca şeye rağmen bu sonuçlar… İzahı zor. "

SOSYAL MEDYA TETİKÇİLERİNDE BÜYÜK ŞOK

FETÖ medyasının sosyal medyayı sık kullanan kalemşörleri Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan, Aydoğan Vatandaş, Erhan Özyurt, İhsan Yılmaz, Bülent Keneş, Kazım Güleçyüz, Tarık Toros ve Önder Aytaç gibi isimler gece geç saatlere kadar ümitlerini korurken, YSK'nın yaptığı açıklamadan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Yaptıkları paylaşımlarda bu hayal kırıklığı görülürken Tuncay Opçin gibi CHP'yi suçladı. FETÖ'den aldığı yüklü maaşla ABD'de lüks bir hayat süren Emre Uslu YSK'nın yaptığı açıklamanın ardından referandumun iptal edilmeyeceğini anlayınca hüsrana uğradı.

TUNCAY OPÇİN İÇ SAVAŞ ÇIKARMAYAN CHP'Yİ SUÇLADI

FETÖ'nün asker imamlarından Tuncay Opçin halkı sokağa dökmenin ve iç savaş çıkarmanın CHP'nin önündeki tek çıkış yolu olduğunu söyleyerek iç savaş çığırtkanlığı yaptı. Ancak halk sokağa dökülmeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tarık Toros da gece boyunca iç savaş çığırtkanlığı yaparak "muhalefet her bedeli ödemeyi göze alarak sokağa inmeli" dedi. FETÖ firarilerinden önce "bu sonuç mahkemede biter" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Sonuçlar kesinleşince ortadan kayboldu. Hrant'ın katilleri ile işbirliği yapan Hayko Bağdat ise önce sonuçlar nedeniyle muhalefeti sert eleştirdi sonra "moral bozan twitimi sildim. Özür dilerim" dedi.

FETÖ'DEN "ERDOĞAN 2029'A KADAR BAŞKAN" İTİRAFI

FETÖ medyasının sosyal medyadaki tetikçileri "CHP bu kafayla giderse Erdoğan 2029'a kadar Başkanlık yapar" şeklindeki sözlerle CHP'yi eleştirirken FETÖ'nün kaleminden kan damlayan firari isimlerinden İhsan Yılmaz ise Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. En azılı FETÖ'cülerden Önder Aytaç ise, referandumun sonuçlarının kesinleşmesinin ardından gece boyunca beddualar savurdu.

FUAT AVNİ'NİN GAYRETLERİ İŞE YARAMADI

Gecenin ilerleyen saatlerinde yalan haberlerle uluslararası medyayı Türkiye'ye karşı hareketlendirmeye çalışan Fuat Avni Twitter hesabını yöneten Aydoğan Vatandaş ise sabaha karşı yenilgiyi kabul etti. Yeni "Kanun Hükmünde Kararnamelerle kötü günler bizi bekliyor" diyen Aydoğan Vatandaş, gece boyunca CHP'li vekiller ve Meral Akşener'in tweetlerini paylaştı. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü hainlerle birlikte darbeci örgütü savunan bir yayıncılık yapan Yeni Asya Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de gece boyunca FETÖ'cü hainlerin korosuna katıldı. Sonuçlar kesinleşince "sandıktan çıkan sonuca saygı duyarız" demekle yetindi.(Sabah)