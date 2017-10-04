FETÖ'den 10 şirkete kayyum atandı

Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dün akşam kentte FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla yargılanması süren 9 sanığa ait 10 şirketle ilgili karar aldı. Yargılanmaları süren S.M., M.A., S.S., M.Y., M.T., İ.H.M., A.T., Ç.D. ve S.D.'ye ait ya da ortağı olduğu şirketlere kayyum atadı.