FETÖ'den polislere 'askeri birliklere destek olun' mesajı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Gaziantep'te yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep eden A.Ö, örgütün haberleşme yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

FETÖ mensuplarının 17-25 Aralık'tan önce normal şekilde ancak çoğunlukla başkasının adına alınmış hatlar üzerinden haberleştiğini belirten A.Ö, ardından daha güvenilir olduğu gerekçesiyle örgüt içerisinde şifreli programlar

Tango ile aynı görünüme sahip

Eylül 2015'ten itibaren ise ByLock uygulamasının kullanılmamaya başlandığını savunan A.Ö, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda, 'Artık ByLock çok yaygınlaştı, güvenilir değil. Bu sebeple başka bir program kullanılacak.' denerek A.G'nin yönlendirmesiyle telefonlara Eagle yüklendi. Çok kısa bir süre kullanıldıktan sonra Tango isimli programa geçildi. Bu program bilindik Tango programı değildir. Play Store ya da Apple Store'dan indirilemez. Ancak 'bluetooth' aracılığıyla başka telefonlara yüklenebilir. Örgüt mensuplarının kullandığı bu program normal Tango programıyla aynı görünüme sahiptir. Telefonu eline alan birisi Tango programı sanır. Bu programı benimle gözaltına alınan ve teşhis ettiğim 'Harun' kod isimli kişi yüklemişti."

"Askerin yanında olun" talimatı

Tango görünümlü programın örgüt mensupları arasında ByLock'tan daha çok ve etkili kullanıldığını öne süren A.Ö, 15 Temmuz 2016'da "Emin" kod isimli kişiden, telefonuna söz konusu uygulama aracılığıyla saat 23.00 sıralarında "Askerin yanında olun, destek olun." şeklinde, kısa bir süre sonra ise "Bu darbeyle bizim herhangi bir bağlantımız yok." şeklinde mesajlar gönderildiği iddiasında bulundu.

FETÖ'nün darbeden önce de üyelerine mesaj gönderdiğini iddia eden A.Ö, "Cengiz isimli polis memuruna Tango uygulamasından gönderilen mesajda, 'Akşam üzeri darbe olacak, görevde olmayan, izinde olan polis memurları görev yerlerine dönüp, askeri birliklere destek olsun, karşı olmasınlar. Askerin kesin vur emri var.' yazılıymış." ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 26 Nisan'da "mahrem imamlara" yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyonun Gaziantep ayağında yakalanan 28 zanlıdan 19'u tutuklanmış, A.Ö'nün de aralarında bulunduğu 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.