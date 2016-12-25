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Nevşehir’deki FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullaçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 kişi tutuklandı.

  • İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir avukat, bir ev hanımı ve iki esnaf tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan esnaflar Kürşat Güven, Ahmet Bulut Turhal, avukat Mehmet Dinç ve ev hanımı Nuran Özdoğan Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır” denildi. 

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