FETÖ'den alçak oyun: Kurban etlerini kasaplara sattılar

FETÖ'nün Kurban Bayramlarında bağış adı altında vatandaşlardan topladığı kurban etlerini kasaplara satıp örgüte gelir sağladığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da, FETÖ'nün ticaret ve finans yapılanmasında yer alan İrfan U., polise çarpıcı itiraflarda bulundu. Hain örgütün Kurban Bayramlarında fakirlere dağıtma vaadiyle kurban bağışı topladığını ama sonra bu etleri kasaplara sattığını anlatan İrfan U. şunları söyledi:

FETÖ YURTLARINA DA VERDİLER

"Vahyettin B. ile Sertip D. örgütün kurban, deri ve et işleriyle uğraşıyordu. Her yıl dernek aracılığıyla kurban bağışı toplanıyordu. Çok sayıda insanın dini duyguları istismar edilerek yoksul ve dar gelirli ailelere dağıtılmak üzere toplanan kurbanlar, Diyarbakır Çınar karayolu üzerindeki tesiste kestiriliyordu. Etlerin bir kısmı örgüte ait öğrenci yurtlarına gönderiliyordu. Geri kalan kısmı ise kasaplara satılıyordu. Buradan elde edilen paralar doğrudan örgüte aktarılıyordu." Örgüt üyelerinin HDP'ye oy verilmesi için baskı yaptığını da öne süren İrfan U. ifadesinde, "Örgüt için öncelik paraydı. Paranın olduğu her oluşum içinde yer alarak himmet, burs, zekât, kurban adı altında milyonlarla ifade edilen para trafiği vardı. Seçimlerde HDP'ye oy verilmesini söylediler. Açıkça bu partiye oy topladılar" dedi.

"GÜLEN'E KÜFREDİN"

Örgüt üyelerinin deşifre olmalarının önüne geçmek için 17-25 Aralık'tan sonra, "Kabuğunuza çekilin, girdiğiniz ortamlarda Gülen'e küfredin" diye talimat geldiğini anlatan İrfan U.'nun "Ahmet T., Diyarbakır'ın değişmez mütevelli heyeti üyesidir. Bu kişi kapatılan örgüte ait Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'nin kurucusudur. Diyarbakır, Ankara ve Antalya'da imara açılacak arazileri tespit eder ve cüzi ücret karşılığında satın alır. İmara açılan ve değer kazanan arsaları örgüte kazandırır. Arsalar Ahmet T. adına tapuda kayıtlı olsa da, bunlar örgüte ait taşınmazlardır. Örgütün kasasıdır" dediği öğrenildi. (Sabah)