FETÖ üyelerini İsrail işgali altındaki topraklara götürüp Siyonizm propagandası yaptı

Amerika'da bazı basın organlarında yer alan yazılar, terör örgütü FETÖ’nün Siyonizm propagandasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Amerikalı Müslümanlara İsrail propagandası yapılıyor

Terör örgütü ile bağlantısı bilinen, Yahudi kuruluşu Shalom Hartman Enstitüsü’nün finanse ettiği Müslüman Liderlik İnisiyatifi, Amerikalı Müslümanlara İsrail propagandası yapıyor.

Terör örgütünün önemli isimlerinden Abdullah Antepli’nin liderlerinden olduğu tartışmalı İnisiyatif, İsrail’e düzenlediği son eğitim programıyla yine gündemde. İnisiyatif’in Gezi bahanesiyle Amerikalı genç Müslümanlara, Yahudileri ve Siyonizm’i anlama seminerleri verildiği ortaya çıktı.

Amerika’daki Müslüman cemaatlerin tepkisini çekiyor

İsrail işgali altındaki topraklara bu tür geziler düzenlenmesi Amerika'daki Müslüman cemaatlerin tepkisini çekiyor. Kuzey Amerika İslam Topluluğu ISNA, bu gezilere destek veren bir gazeteciye verdiği randevuyu Filistin’deki yıkıcı faaliyetlerinden dolayı geri çekti.

(TRT Haber)