FETÖ'den aranan 14 kişi gaybubet evinde yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde FETÖ'den aranan kişilerin yaşadığı ve kiralık olduğu belirlenen hücre evlerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişi yapılan detaylı üst aramalarının ardından Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda FETÖ ile ilgili dijital materyaller ele geçirildi. FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.