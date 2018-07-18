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FETÖ'den aranan 5 astsubay gözaltına alındı

Balıkesir ve ilçelerinde FETÖ terör örgütüne üye olmaktan aranan 5 astsubay polis tarafından gözaltına alındı.

  • İHA
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İzmir ve Malatya başsavcılıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1’i açıkta olmak üzere 6 astsubaya yönelik operasyon yapıldı. Balıkesir merkezde 2 kişi, Bandırma ilçesinde 2 ve Gönen ilçesinde 1 kişi olmak üzere 5 FETÖ/PDY şüphelisi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 FETÖ/PDY şüphelisi, İzmir ve Malatya’ya polislerine teslim edildi.

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